Jeux Video

Attention, ça envoie, avec source apparemment sûre de 4Chan :- Nom de code : Kingdom- Sortira en 2020 sous le nom- Cross-gen- On incarnera un allié de Ragnar Lodbrok- La map couvrira les zones de plusieurs pays : Grande Bretagne, Danemark, Suède, Finlande et Norvège.- Gros système de conquête, cette fois intégré au scénario (pas comme dans Odyssey quoi).- La lame cachée sera bien au programme.- Développé à Montréal, et par la team Odyssey.- Ubi Sofia assistera pour les DLC (thème : Islande et Yggdrasil).- Retour de la coopération de Unity dans plusieurs quêtes.- Retour des batailles navales, mais avec davantage de focus sur l'exploration en bâteau.- Tout comme Odyssey, on aura toutes les options pour désactiver les marqueurs et éléments du HUD pour une exploration totale.UPDATE :- Quelques visuels d'une version over pré-Alpha donc c'est moche et c'est normal :