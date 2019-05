J'ai enfin pu mettre la main sur Days Gone, et après les nombreuses critiques sur le jeu, je m'attendais vraiment à quelque chose de "laid" et "d'entièrement buggué", mais au final, je me suis retrouvé dans un univers sympa que je compte bien continuerPour le moment, le gros défaut que je vois, c'est l'énorme temps de chargement en début de partie, et entre les cut scenes...Alors évidemment, mon avis ne vaut rien, j'ai à peine débuté l'aventure, et il est possible que la suite se dégrade de façon fulgurante, mais pour le moment, je suis agréablement surpris. D'ailleurs, je reprends l'aventure ^^ !