(cette moto qui met en PLS Days Gone )



(cette moto qui met en PLS Days Gone

En attendant le 3eme et 4eme opus deja disponible au Japon, TLOH: Trails of Cold Steel II de Falcom (YS) revient le 7 Juin sur PS4 en Europe dans une nouvelle version avec nouvelles options comme le Turbo Mode et le doublage japonais.Le premier est deja disponible.