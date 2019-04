Depuis que Disney a racheté à prix d’or la licence Star Wars des mains de George Lucas, la compagnie américaine n’a eu de cesse de vouloir rentabiliser au maximum son acquisition en nous fournissant rien de moins qu’un film Star Wars par an depuis l’épisode VII, soit 5 films en 5 ans! De quoi faire une indigestion pour certains fans, et ce sans compter la qualité parfois douteuse des longs métrages (coucou, Episode VIII!).Se rendant bien compte que les recettes des oeuvres estampillées Star Wars diminuent avec le temps, Disney aurait enfin compris qu’il fallait laisser de plus gros délais pour proposer quelque chose de vraiment bon, et son boss Bob Iger vient de rassurer un peu tout le monde puisqu’il déclare à Bloomberg:Nous n’avons annoncé aucun plan spécifique pour les films après l’épisode IX. Il y a des films en développement, mais nous ne les avons pas encore annoncés. Nous allons faire une pause, prendre le temps, et réinitialiser, redémarrer, parce que la saga Skywalker arrive à son terme avec ce 9 ème film. Il y aura d’autres films Star Wars, mais il y aura un peu de pause.Une bonne nouvelle je trouve car la saga en à bien besoin vu le fiasco que c'est devenu