[Rumeur] Nintendo arrête le support 3DS en avril. A partir du nouvel exercice, Nintendo cessera de prendre en charge les 3DS (Not new Soft). Cette question sera officiellement discutée par Nintendo le 25 avril lors de la présentation des résultats financiers de l'exercice fiscal, en même temps que l'annonce de la nouvelle Switch Pocket.

04/09/2019