Alex Ward, fondateur et ex-employé de Criterion, revient sur la "rumeur" à l'époque où un membre de Criterion avait confirmé que le studio d'EA avait été contacté par Nintendo.Ward affirme que Nintendo n'a jamais contacté Criterion pour réaliser un jeu de la série F-Zero sur Wii U. En réalité, il a juste reçu un mail de Nintendo of Europe qu'il a répondu en renvoyant vers EA.Ward avait répondu par rapport à F-Zero en 2015 où il était encore chez Criterion que travailler sur une IP d'un autre compagnie n'était pas son kiff.

posted the 04/07/2019 at 01:06 PM by masharu