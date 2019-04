Splatoon arrive prochainement sur mobile avec Splatoon Island, un jeu où on pourra rencontrer Ayo et Oly en maillot de bain. Alors je n'ai retenu que ça, mais le jeu mobile offre plusieurs mini-jeux autour du complexe touristique.

posted the 04/01/2019 at 02:34 PM by masharu