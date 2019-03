Tout ça pour ça.Après avoir l’avoir dégommé des Gardiens de la Galaxie 3 (au point de pousser les acteurs à la gueulante vu leur appréciation du réalisateur), Disney va finalement redonner sa chance à James Gunn qui réalisera bien le troisième volet de la saga Marvel, mais normalement après avoir achevé son travail sur le nouveau Suicide Squad pour le compte de la Warner.Selon les rapports, Alan Horn (boss de Walt Disney Studios) a rencontré Gunn à plusieurs reprises avant de prendre cette décision qui doit arranger tous les fans vu son travail sur les Gardiens.(on rappelle que Gunn avait déjà écrit le scénario du film, et devrait donc le reprendre tel quel)J’imagine qu’il devrait en être de même pour Johnny Depp, abandonné de tous pour accusation de violence conjugale, jusqu’à ce qu’on apprenne que c’est finalement lui qui était battu par sa femme.

posted the 03/15/2019 at 06:19 PM by shanks