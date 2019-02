On parle de plus en plus du jeu vidéo en streaming pour les années à venir.



Avec déjà Google, Microsoft, Verizon, Tencent...et sûrement Amazon, peu être Apple...



Du coup vous en pensez quoi de tout ça ?



Peu être pas dans les 3 ou 4 ans qui viennent, mais plus tard on pourrait avoir une part de plus en plus importante du streaming, au dépend du demat et surtout des jeux en boîtes.



Ou alors ça va être un soufflet et le streaming va se planter littéralement.



On a des co de plus en plus performantes pour beaucoup d'entre nous, de quoi inciter le tout streaming et tout les abos qui vont avec qu'on a déjà avec Netflix, Amazon Prime...



Trop d'abo pourraient être pas si avantageux pour le consommateur si les gafam, Tencent et compagnie rachètent un peu tout et au final pour jouer à tel jeu faudrait tel abo, et un autre pour tel jeu...



Perso j'ai une bonne co, c'est pas un soucis et le Xcloud m'intéresse.



Par contre prendre 5 ou 6 abos...juste non.



Pour moi ça doit rester une autre manière de jouer pour un autre public, qui ne serait pas au détriment des consoles avec demat et jeux en physique. Rien de plus.