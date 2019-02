Jeux Video

Anecdote assez intéresse de Bonnie Ross (343i) lors d'un des derniers podcasts IGN.- Halo 3 était pensé pour être un potentiel final de la série, grâce à sa fin ouverte, et même si Bungie était encore dans les rangs pour faire deux épisodes annexes (ODST et la préquelle Reach), les choses se mettaient déjà en place pour la transition.- Microsoft ne savait pas encore à l'époque s'ils allaient passer à autre chose mais vu le succès énorme de Halo 3 (environ 13 millions de ventes, plus gros succès de la série actuellement), ils ont commencé à élaborer un plan de secours.- Ce plan, c'était de trouver une équipe tiers et si tout s'était passé "comme prévu", Gearbox aurait récupéré le développement de Halo 4. On était quand même loin des déboires qu'a connu ensuite le studio : Gearbox a l'époque, c'était le développeur qui avait porté Halo 1 sur PC et qui commençait à travailler sur un certain Borderlands.- Finalement, Bonnie Ross, qui gérait en ces temps l'édition des jeux Microsoft Studios, a estimé que ce serait "blasphématoire" de mettre fin à la série ou de la confier à un autre : 343 Industries fut ainsi créé.Bon j'dis rien, mais au final, Halo sous l'ère 343 Industries, je suis pas fan