“I’d love to bring Killer7 to Switch. However, Capcom owns 100% of the rights to that game, it’s really thanks to them that the PC version came out at all just because they OK’d it and a publisher came along to help distribute it, which is really great. But I’d have to talk to them again to see if it’s possible to get the ball rolling on Switch. The thing about Killer 7 is that it really was a sudden release, we weren’t able to do much promotion for it before it came out, so I really feel like I have a duty to make sure that people are even aware that it exists.”«J'adorerais amener Killer7 à Switch. Cependant, Capcom détient 100% des droits sur ce jeu. C’est vraiment grâce à eux que la version PC a été publiée, tout simplement parce qu’elle l’a accepté et qu’un éditeur est venu aider à le distribuer, ce qui est vraiment génial. Mais je devrai leur reparler pour voir s’il est possible de lancer le processus sur Switch. La chose à propos de Killer 7 est qu’il s’agissait d’une sortie soudaine. Nous n’avions pas pu faire beaucoup de promotion avant sa sortie. J’ai donc le sentiment que j’ai le devoir de veiller à ce que les gens sachent même qu’elle existe. . "PS : Killer 7 est sortie sur Gamecube et PS2 (et maintenant Steam).