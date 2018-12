Hello à tous, voilà un truc me viens à l'esprit.Plus d'un depuis le premier tease et depuis plus aucun info, rien, nada...J'ai l'impression que PG et Nintendo souffre à pondre ce jeu pour cause des capacités assez limité du hardware de la switch. Ça se trouve Bayonetta 3 va finir tel que Zelda Wii U (devenue BOTW aujourd'hui), soit un jeu crossgen fait au rabais sur Switch et une autre version bien meilleur (la vrai) sur console next gen Nintendo qui sortira après la Switch.Voilà avis à chaud, vous en pensez quoi?