Suda51 a déclaré : Suda51 a déclaré :

" Rien n'est fait pour le moment et cela dépendra évidemment du succès de Travis Strikes Again, mais je travaille sur une trame pour No More Heroes 3 - une véritable suite directe pour la série - et elle sera très largement connectée à Travis Strikes Again.



Dans No More Heroes 3, Travis va devoir se mesurer à des adversaires encore plus fous que par le passé, ça va être encore plus sanglant. Des batailles plus intenses contre des assassins, ça sera un peu du genre The Avengers - des méchants du niveau de Thanos. Les puces de techniques que Travis collecte dans le monde de Travis Strikes Again, je veux que Travis les emporte avec lui dans le prochain jeu et ceux qui suivent."

JVC