Tout comme Smash Wii U avant lui, il ne sera plus possible de revisionner nos replays après une mise à jour sur Super Smash Bros Ultimate. Pour ne rien perdre de nos vidéos, le jeu nous suggère de les convertir en "clips" comme indiqué ci-dessus.Sauf qu'il est actuellement impossible de partager ou même de stocker sur la carte SD les vidéos / clips crées à même le jeu. Même la capture en 30s ne marche pas ici. Le seul moyen d'en garder une trace "tangible" est donc d'opter pour une méthode de capture externe (boitier d'acquisition et consorts).Le bon vieux Nintendo bloqué dans le passé, c'est ça qu'on aime

Who likes this ?

posted the 12/12/2018 at 11:25 AM by nindo64