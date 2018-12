Selon une rumeur répandue par Brad Sams de Thurrott, Microsoft pourrait envisager l'acquisition de Discord.



Discord est une application VoIP gratuite propriétaire et une plate-forme de distribution numérique conçue pour les communautés de jeux vidéo. Il compte actuellement 130 millions d'utilisateurs.



Considérant comment Microsoft veut revenir dans le jeu et les communautés aussi fortes que l'époque de Xbox 360, en se concentrant vraiment sur ce qu'est le jeu, ce serait logique, ce ne serait pas un obstacle pour Skype, qui est en effet plus adapté aux utilisateurs occasionnels, familles, petites entreprises et entreprises.



Xbox Scarlett pour 2020, avec Zen 2 et 4K/60FPS



Une toute nouvelle rumeur s'est répandue récemment au sujet de Xbox Scarlett, qui est plus comme une confirmation des informations que nous avons eues dans le passé récent.



La rumeur vient de Brad Sams de Thurrott, donc une source assez fiable quand il s'agit de choses Microsoft et surtout celui qui a partagé la rumeur originale Scarlett.



Selon Sams, la console arrive en 2020, ce qui signifie que nous aurons au moins une autre année complète de Xbox One et puis la révélation. Ce sera rétrocompatible.



La plate-forme serait dotée d'un processeur Zen 2 et de la technologie GPU de nouvelle génération d'AMD, ce qui en fait une plate-forme de pointe et pionnière en matière de puissance et de matériel pur.



Le rédacteur en chef de Thurrott affirme que, grâce à ce pouvoir, "4K 60fps est à l'ordre du jour", ce qui signifie qu'il représentera non seulement une stabilisation du jalon 4K qui a déjà été fixé sur Xbox One X, mais aussi un relèvement de la barre pour ce qui concerne le framerate.



Toutefois, la prochaine génération sera dotée de plusieurs approches différentes, et c'est quelque chose que nous avons déjà entendu de la même source dans le passé.



On dit que la plate-forme se présente sous la forme d'une boîte dédié aux Cloud gaming bon marché et d'un matériel traditionnel, et xCloud sera très utile pour ajouter plus de joueurs aux jeux uniques, comme il le sera sur de nombreux autres appareils que Xbox. https://www.gamepur.com/news/36817-microsoft-discord-acquisition-ea.html