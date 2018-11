"Gears 5 a pour but d'apporter la personnalité de The Coalition dans le jeu. Vous allez voir un tas d'innovations, un tas de changements, un tas de choses qui sont vraiment excitantes et

différentes tout en respectant l'ADN Gears Of War.



Nous mettons l'accent sur le contraste, c'est le terme que nous employons, "contraste dramatique". Nous voulions avoir une partie de cela dans Gears 5, comme passer de très petits espaces exigus à de très

grands espaces ouverts ou comme aller du désert à la frozen tundra. Nous voulions avoir, à travers

l'expérience, un contraste constant et des changements dramatiques.



Pour la première fois dans Gears 5, nous faisons une capture de performance. Tous les jeux précédents avaient une voix distincte celle de la motion capture réalisée avec différents acteurs."

''C'était une décision vraiment naturelle. Quand nous sommes retournés en arrière et que nous avons

regardé l'histoire de Gears Of War 4, comme dans Mad Max Fury Road, ce film parle vraiment de l'histoire

de Furiosa et Mad Max l'aide à compléter son histoire et l'histoire de Gears Of War 4 parle vraiment

de Kait qui essaie de sauver sa mère et JD Fenix l'aide.



Quand nous avons regardé l'histoire de Gears 5, nous étions en train de fouiller dans le passé de Kait

et son histoire, ses liens familiaux, nous avons pensé que c'était une meilleure histoire à voir et

surtout à raconter de son point de vue.



Organiquement, nous avons réalisé que Gears 5 est de nouveau l'histoire de Kait."

