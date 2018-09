Comme promis, Death Stranding a refait parler de lui avec un tout nouveau trailer au TGS 2018, introduisant

deux nouveaux personnages et confirmant ainsi la présence de Troy Baker. Lors de ce panel,

Hideo Kojima a aussi parlé de la date de sortie et d'autres détails du jeu :

-La première étape de Kojima fut de trouver des locaux et un moteur pour faire tourner son projet.



-Depuis, il travaille du matin au soir et supervise tout.



-Kojima a mis un an pour obtenir la présence de Norman Reedus et Mads Mikkelsen dans le jeu.



-Pour choisir les acteurs présents au casting, il s'intéresse non seulement à leurs compétences, mais également à leurs personnalités et à la confiance qu'il peut placer en eux.



-Les acteurs n'ont pas le contexte des personnages ou de l'univers, mais ont simplement accès aux lignes de dialogue données par Kojima.



-Le parapluie "Fragile" de Léa Seydoux reflète son rôle.



-Le protagoniste campé par Tommie Earl Jenkins est plus décrit comme l'officier en chef de Sam Porter Bridges (Norman Reedus).



-Pour le passage montré, Kojima a déclaré : "Cela ressemble à du gameplay, n'est-ce pas ? Vaut-il mieux se battre ? Ou plutôt fuir ? Qui sait..."



-Le personnage de Guillermo Del Toro sera à l'image du cinéaste, drôle et intéressant. C'est celui qui parlera le plus dans le titre.



-Au moment d'évoquer la date de sortie de son titre, Kojima mentionne qu'elle n'a pas changé depuis le début et nous demande un peu de patience avant qu'elle ne soit rendue publique.