Gamekult 7/10

La promesse du traumatisme de This War of Mine transposé à l'échelle d'une ville entière est plus qu'alléchante, d'autant queà peine plus joyeuse que la hotline de S.O.S Suicide un jour de Saint-Valentin. Résolument cru mais jamais outrancier, le dernier jeu de 11 bit studios est un vrai petit, captivant durant une dizaine d'heures mais qui perd en impact à mesure que l'on s'installe dans le confort de ses jauges et de ses mécaniques trop prévisibles. S'inscrivant définitivement dans la même veine que son aîné, il lui manque toutefois un petit quelque chose pour nous emmener faire un tour au pays de la vraie dépression.