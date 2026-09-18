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Vous ne le saviez pas, mais Bloomwalker est officiellement dans le monde de Ni No Kuni
Beaucoup n'ont jamais entendu parler de Bloomwalker, un pur cozy-game où l'on voyagera d'un biome à l'autre pour récolter des ressources à travers le monde (pour peu à peu le purifier en passant), le but étant parallèlement de faire évoluer notre maisonnette ambulante dont l'intérieur est bien plus grand qu'on ne l'imagine en plus d'évoluer au fil du temps (prenez ça comme un petit monde magique).

Et si au reveal, le produit de Netmarble avait déjà une odeur de Ghibli, c'est tout simplement - on vient de l'apprendre – parce que c'est situé dans le même univers que la franchise Ni No Kuni, déjà exploité par l'éditeur avec le F2P Ni No Kuni : Cross Worlds (PC/Mobile).

Bloomwalker sortira lui sur tous les supports (PC, PS5, XBS, NS2, NS1) à une date encore indéterminée.

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ouken
publié le 18/09/2026 à 06:47 par Gamekyo
commentaires (7)
akinen publié le 18/09/2026 à 07:13
Je l'ai remarqué à la cape nulle, au design morne du héro et aux "bestioles" qui le suivent.

Et c'est ensuite écrit à la fin du trailer
silentwolf publié le 18/09/2026 à 07:39
ca donne plutot envie.
ouken publié le 18/09/2026 à 08:04
Day one
malroth publié le 18/09/2026 à 08:25
C'etait ecrit à la fin du trailer oui.
rbz publié le 18/09/2026 à 08:57
dsl mais je rigole en voyant le trailer. (on a du chateau ambulant, du naussica et on a même un héron)
le pastiche ghibli sans âme punaise XD
akinen publié le 18/09/2026 à 09:06
rbz sérieusement
newtechnix publié le 18/09/2026 à 09:42
rbz sur la vignette de description en haut du site, le personnag et sa posture de saut font direcment référence à Conan le fils du futur.

Après le côté normal de cette DA ghibliesque ...bah le rapport avec Nino Kuni, puisque Level 5 avait récupéré des mecs de Ghibli pour faire son jeu.
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Fiche descriptif
Bloomwalker
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Nom : Bloomwalker
Support : PC
Editeur : Netmarble
Développeur : Netmarble
Genre : simulation et gestion
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
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