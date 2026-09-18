Vous ne le saviez pas, mais Bloomwalker est officiellement dans le monde de Ni No Kuni
Beaucoup n'ont jamais entendu parler de Bloomwalker, un pur cozy-game où l'on voyagera d'un biome à l'autre pour récolter des ressources à travers le monde (pour peu à peu le purifier en passant), le but étant parallèlement de faire évoluer notre maisonnette ambulante dont l'intérieur est bien plus grand qu'on ne l'imagine en plus d'évoluer au fil du temps (prenez ça comme un petit monde magique).
Et si au reveal, le produit de Netmarble avait déjà une odeur de Ghibli, c'est tout simplement - on vient de l'apprendre – parce que c'est situé dans le même univers que la franchise Ni No Kuni, déjà exploité par l'éditeur avec le F2P Ni No Kuni : Cross Worlds (PC/Mobile).
Bloomwalker sortira lui sur tous les supports (PC, PS5, XBS, NS2, NS1) à une date encore indéterminée.
Et c'est ensuite écrit à la fin du trailer
le pastiche ghibli sans âme punaise XD
Après le côté normal de cette DA ghibliesque ...bah le rapport avec Nino Kuni, puisque Level 5 avait récupéré des mecs de Ghibli pour faire son jeu.