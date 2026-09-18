Vous ne le saviez pas, mais Bloomwalker est officiellement dans le monde de Ni No Kuni

Beaucoup n'ont jamais entendu parler de, un pur cozy-game où l'on voyagera d'un biome à l'autre pour récolter des ressources à travers le monde (pour peu à peu le purifier en passant), le but étant parallèlement de faire évoluer notre maisonnette ambulante dont l'intérieur est bien plus grand qu'on ne l'imagine en plus d'évoluer au fil du temps (prenez ça comme un petit monde magique).Et si au reveal, le produit de Netmarble avait déjà une odeur de Ghibli, c'est tout simplement - on vient de l'apprendre – parce que c'est situé dans le même univers que la franchise, déjà exploité par l'éditeur avec le F2P(PC/Mobile).sortira lui sur tous les supports (PC, PS5, XBS, NS2, NS1) à une date encore indéterminée.