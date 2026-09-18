Bloodstained : The Scarlet Engagement s'offre un nouveau trailer pour le TGS

Toujours dans cette période TGS, accueillons une nouvelle bande-annonce de, véritable suite qui nous balancera cette fois dans l'Angleterre du XVIe siècle et ici avec deux personnages jouables et bien entendu une plus grande map fournie avec son cycle jour/nuit.C'est toujours prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, en rappelant comme indiqué plus tôt cet été que le jeu échappera sans surprise à l'année en cours pour prévoir son atterrissage courant 2027, sans plus de précisions.