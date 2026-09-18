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Bloodstained : The Scarlet Engagement s'offre un nouveau trailer pour le TGS
Toujours dans cette période TGS, accueillons une nouvelle bande-annonce de Bloodstained : The Scarlet Engagement, véritable suite qui nous balancera cette fois dans l'Angleterre du XVIe siècle et ici avec deux personnages jouables et bien entendu une plus grande map fournie avec son cycle jour/nuit.

C'est toujours prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, en rappelant comme indiqué plus tôt cet été que le jeu échappera sans surprise à l'année en cours pour prévoir son atterrissage courant 2027, sans plus de précisions.

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publié le 18/09/2026 à 06:10 par Gamekyo
commentaires (1)
coconutsu publié le 18/09/2026 à 10:06
Toujours moche cette DA de Bloodstained...puis les 2 perso jouable à switcher c'est déjà vu également et pas spécialement apprécié pour ma part.

Bon ça sera surement sympathique pour tout ceux qui veulent du Castlevani oldschool.
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Fiche descriptif
Bloodstained : The Scarlet Engagement
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Nom : Bloodstained : The Scarlet Engagement
Support : PC
Editeur : 505 Games
Développeur : ArtPlay
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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