Les trailers TGS de Decapolice et Snake World R

Le dernier Level-5 Vision n'est pas loin derrière nous mais l'éditeur revient aussitôt pour fêter l'ouverture du TGS 2026 avec deux trailers de gameplay pour deux jeux justement présents sur le showfloor : le « détective RPG »d'un côté, et de l'autre, cette refonte totale d'une licence ayant bien du mal à percer, bénéficiant (en plus du rendu et des améliorations de gameplay) d'un scénario alternatif mettant en scène le héros de l'anime.Les deux jeux sortiront en 2027, à chaque fois sur PC, PS5 et Switch 2.