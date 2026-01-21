recherche
Fatal Fury COTW : présentation de Kim Jae Hoon
La Saison 2 de Fatal Fury : City of the Wolves débutera demain, le 22 janvier donc, avec l'arrivée sur le terrain de Kim Jae Hoon dont voici la bande-annonce et comme l'Arabie Saoudite souhaite impérativement profiter de ce jeu pour y placer de la promo (déjà avec Salvatore Ganacci et Cristiano Ronaldo), sachez que le concerné du jour aura comme musique dédié une production inédite du DJ R3hab. Voilà.

Pour la suite du programme :

- Février : Nighmare Geese
- Mars : Blue Mary
- Avril : Wolfgang Krauser
- Mai : [Secret]
- Juin : [Secret]

Rappelons que l'un des deux persos secrets est supposé être Kenshiro de Hokuto no Ken.

publié le 21/01/2026 à 08:40 par Gamekyo
commentaires (1)
toulia publié le 21/01/2026 à 08:54
Il y'a eu un teaser pour Mr Karate. Sûrement Robert qui prendra la relève cette fois-ci.
Et pour ce qu'il est de la collab avec DJ R3hab, si c'est le son qu'on entend à la fin du trailer, c'est une reprise du thème de Jae Hoon (MOTW).
L'info manquante reste le prix du pack ou par perso.
