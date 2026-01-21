Fatal Fury COTW : présentation de Kim Jae Hoon

La Saison 2 dedébutera demain, le 22 janvier donc, avec l'arrivée sur le terrain de Kim Jae Hoon dont voici la bande-annonce et comme l'Arabie Saoudite souhaite impérativement profiter de ce jeu pour y placer de la promo (déjà avec Salvatore Ganacci et Cristiano Ronaldo), sachez que le concerné du jour aura comme musique dédié une production inédite du DJ R3hab. Voilà.Pour la suite du programme :- Février : Nighmare Geese- Mars : Blue Mary- Avril : Wolfgang Krauser- Mai : [Secret]- Juin : [Secret]Rappelons que l'un des deux persos secrets est supposé être Kenshiro de Hokuto no Ken.