Silent Hill f : trailer de lancement à J-3
A moins de le trouver chez un revendeur un peu trop impatient, Silent Hill f sortira officiellement ce jeudi (PC, PlayStation 5, Xbox Series) et en voici le trailer de lancement alors que le titre accueille ses premières notes allant globalement dans le bon sens si tant est que l'on accepte une portée bien plus « action ».

Après le remake de Silent Hill 2 et en attendant des nouvelles de l'équivalent pour le premier jeu, on peut au moins dire que Konami aura réussi à remettre sa franchise sur de bons rails, ce qui n'était pas gagné au départ (qui se souvient de Ascension et The Short Message ?).

2
Qui a aimé ?
osiris67, mugimando
publié le 22/09/2025 à 13:28 par Gamekyo
commentaires (3)
osiris67 publié le 22/09/2025 à 15:21
Le retour de Konami, j espere qu ils ont viré tous ceux qui avant bousillé le prestige de cette boite.
mugimando publié le 22/09/2025 à 16:57
osiris67 VRAIMENT J'espere voir un nouveau Castlevania un jours
yukilin publié le 22/09/2025 à 17:11
Pas du tout mon truc, mais le jeu à l'air très bon dans son genre
Fiche descriptif
Silent Hill f
3
Ils aiment
Nom : Silent Hill f
Support : PC
Editeur : Konami
Développeur : Neobards Entertainment
Genre : survival horror
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
