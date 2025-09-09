NiOh 3 : 20 minutes de gameplay avant le TGS

Pour nous préparer au TGS à venir, Koei Tecmo passe par IGN pour nous livrer une bonne grosse vidéo de gameplay surà partir d'un tout récent build, ou en tout cas davantage que la démo temporaire proposée et dont les développeurs ont déjà relevé les critiques en vue de diverses améliorations d'ici la sortie début 2026 (PC et PlayStation 5).Rappelons pour ceux qui n'ont pas suivi le projet que ce troisième épisode (d'une franchise soit-disant bouclée avec le deuxième) lorgnera un peu plus du côté de FromSoftware tout en rebondissant sur certains acquis deen faisant le pari du monde ouvert.