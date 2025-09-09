recherche
NiOh 3 : 20 minutes de gameplay avant le TGS
Pour nous préparer au TGS à venir, Koei Tecmo passe par IGN pour nous livrer une bonne grosse vidéo de gameplay sur NiOh 3 à partir d'un tout récent build, ou en tout cas davantage que la démo temporaire proposée et dont les développeurs ont déjà relevé les critiques en vue de diverses améliorations d'ici la sortie début 2026 (PC et PlayStation 5).

Rappelons pour ceux qui n'ont pas suivi le projet que ce troisième épisode (d'une franchise soit-disant bouclée avec le deuxième) lorgnera un peu plus du côté de FromSoftware tout en rebondissant sur certains acquis de Rise of the Ronin en faisant le pari du monde ouvert.

publié le 09/09/2025 à 17:03 par Gamekyo
fyrefly publié le 09/09/2025 à 17:17
mibugishiden publié le 09/09/2025 à 17:34
La demo etait vraiment cool, à suivre pour ma part.
sasquatsch publié le 10/09/2025 à 04:59
Je comprends quils veulent capitaliser sur leur licence plus forte...
Mais jai meme pas encore fini le premier tellement cest dur...et plaisant...et suis motivé a faire le 2 hein...
