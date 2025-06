3 ans après, ILL est toujours aussi beau

Voilà déjà 3 ans que le survival-horrors'est montré aux yeux du peuple et pour son retour dans l'actualité durant le Summer Game Fest, le constat est le même : c'est ultra gore, démembrement inclus, mais ça a l'air quand même un peu trop beau pour être vrai, particulièrement au niveau des animations tenant davantage de la cinématique bien mis en scène que du « gameplay ».Mais on ne demande qu'à y croire, et l'équipe a encore le temps de prouver sa valeur faute de date de sortie, mais avec désormais un éditeur pour assurer des portages PS5/XBS en plus du PC : Mundfish Powerhouse, le nouveau label des mecs de