Indiana Jones et le Cercle Ancien : l'extension se dévoile avec une date de sortie

La jolie expériencenous avait promis du rab avec une extension qui a justement obtenu sa date de sortie et ce sera pour le 4 septembre 2025 sur tous les supports, accessible sans surcoût pour les possesseurs de l'édition Ultimate (sinon faut payer quoi).Une bande-annonce permet de dresser le tableau, celui d'un voyage vers Rome et ses nombreux sous-terrains jonchés de dangers et d'énigmes pour en savoir davantage sur l'Ordre des Géants déjà évoqué dans la campagne principale.