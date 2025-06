The Outer Worlds 2 : bande-annonce, édition premium, présentation et date de sortie

fut donc comme prévu LE morceau majeur du Xbox Showcase même si l'on peut se demander si Xbox ne surestime pas un peu trop le potentiel de cette franchise Obsidian certes sympathique mais pas non plus d'un poids lourd titanesque.Prévu pour le 29 octobre (PC/PS5/XBS) au prix de 79,99€ et pour la première fois pour un jeu Xbox 79,99$ aux USA, cette suite proposera 6 compagnons, tout un tas de mécaniques améliorées, des fonctions de parkour pour améliorer la nervosité des combats, un désormais habituel choix de vue (première et troisième personne) et un cadre de bataille spatiale entre 3 factions où vos choix pourront même conduire à la prise de contrôle d'un territoire de l'une ou l'autre, modifiant les PNJ dans les villes, les boutiques et même les stations radio.Enfin, comme le veut la routine, nous aurons droit à une édition Premium à 99€ (ou 20€ en cas d'upgrade depuis le Game Pass) avec 5 jours d'accès anticipé et 2 extensions à venir.