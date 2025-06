On commençait à se demander quel était l'intérêt pour Xbox d'avoir racheté Double Fine qui n'a rien pondu depuisil y a 4 ans mais c'est bon, la boîte vient d'annoncer le très joli, un jeu d'aventure bien poétique où un phare va partir à l'aventure, accompagné d'un piaf étrange, pour trouver une utilité à son existence. Et tout cela sans le moindre texte pour la narration.Lancement prévu le 17 octobre et pour l'heure uniquement sur PC et Xbox Series (et Game Pass).