Super Meat Boy : le retour, et dans une jolie 3D

Non, Mario n'a pas le monopole des tuyaux verts, et c'est doncqui est venu marquer son retour lors du Xbox Showcase avec un nouvel épisode tout en 3D prévu pour l'année prochaine lui aussi, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.On peut dire que ça a l'air super cool mais que ceux qui ne connaissent pas la série soient de suite mis au courant du challenge via les propres mots du communiqué : des niveaux « conçus pour vous briser », et des versions Dark World « si difficiles que vous hurlerez comme si vous étiez sous la pluie à un arrêt de bus ». C'est noté.