Tekken 8 : présentation et date de Fahkumram + confirmation du prochain combattant

Loin d'être le plus apprécié du roster de la franchise, Fahkumram restera néanmoins comme annoncé précédemment le prochain personnage à intégrer le casting dedans le cadre de sa Saison 2, avec une date désormais signée pour le 10 juillet (et 3 jours avant pour les possesseurs du Pass dédié).Ce n'est pas tout :- Deux vagues de rééquilibrage d'ici la fin de l'été- Nouveau chapitre du mode Histoire le 30 septembre- Armor King sera le prochain (et avant-dernier) perso de la Saison 2, pour ce hiver