Encore un trailer pour Shinobi : Art of Vengeance

Sega et Lizarcube continue de distiller leurs petites vidéos pour montrer les différentes zones de, et tant pis pour la surprise, avec ici de l'urbanisme via Neo City, permettant de rappeler que ce retour sauce 2D proposera une douzaine de niveaux et de nouvelles mécaniques pour faire évoluer son matos sur la route.Prévu pour le 29 août sur tous les supports (sauf Switch 2, mais y a la rétro), le titre sera vendu 29,99€ en édition standard, et 39,99€ pour la Deluxe incluant quelques jours d'accès anticipé, un skin du jeu d'origine et un accès à la future extension.