Blades of Fire : trailer et démo jouable

Comme promis plus tôt dans la semaine par MercurySteam,ne sortira pas sans une possibilité d'essai pour le public avec la mise en ligne aujourd'hui-même d'une démo jouable sur PC (Epic Games Store), PlayStation 5 et Xbox Series.La démo offrira apparemment plusieurs heures de jeu à partir de l'introduction afin de permettre le transfert de sauvegarde vers le jeu complet, prévu lui ce 22 mai au prix de 59,99€ (et 10 % de réduction à la précommande).