En attendant l'épisode tout neuf, Virtua Fighter 5 R.E.V.O. arrive sur PlayStation 5, Xbox Series et Switch 2

Disponible uniquement sur Steam depuis quelques semaines,va finalement arriver dans le monde des consoles, à une date encore non indiquée certes, mais tout le monde sera concerné : PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Et avec total cross-play svp.De quoi patienter un peu avant que Ryu Ga Gotoku Studio ne se décide à passer la seconde concernant le prochain épisode, dont la seule nouvelle du jour vu l'officialisation au casting de Wolf Hawkfield.