No Rest for the Wicked fait un dernier point sur son upgrade majeure à J-1

Il ne reste plus qu'une journée avant queprenne un nouvel élan grâce à sa copieuse mise à jour « The Breach » qui va plus que jamais renforcer le contenu : terrain de jeu multiplié par deux, nouvelles armes, bestiaire renouvelé, boss inédits, équilibrage, multiples améliorations dans le gameplay et mécaniques neuves.Le prochain gros morceau interviendra d'ici quelques semaines avec l'ajout attendu du mode coopération, et peut-être que Moon Studios pourra ensuite apporter de la visibilité quant à la sortie de la 1.0, toujours non datée. Les joueurs Steam pourront continuer de profiter jusque là de l'Early Access à 39,99€.