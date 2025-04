Doom - The Dark Ages : le nouveau trailer

C'est en plein week-end de Pâques queest venu poser ses grosses baloches avec son deuxième trailer que voici. Et pas grand-chose que l'on ne savait déjà, juste un résumé des intentions aussi bien dans le gameplay davantage « tank » que dans les cinématiques plus nombreuses qu'à l'accoutumée.Sortie prévue le 15 mai prochain sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et dans le Game Pass.