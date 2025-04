REMATCH : le jeu de foot des créateurs de Sifu dévoile ses plans de lancement

On attendait un peu tout et n'importe quoi des créateurs de, mais peut-être pas un jeu de foot et c'est pourtant lors des derniers Game Awards que l'équipe de Sloclap nous a confirméet ses affrontements en 5V5 (ou 4V4) dans des matchs rapides où chaque joueur contrôle un seul et unique… joueur.Les retours de la presse semblent aller dans le bon sens mais si vous voulez vraiment tester la chose, une bêta ouverte aura lieu le 18 et 19 avril (uniquement sur Steam par contre) et la sortie le 19 juin également sur PlayStation 5, Xbox Series et dans le Game Pass.Concernant les offres :- 29,99€ (hors Game Pass)- 39,99€ la Pro Edition avec 3 jours d'accès anticipé, une tenue et l'habituel Pass.- 49,99€ l'Elite Edition avec divers skins bonus