Kirby et le Monde Oublié : du gameplay sur Switch 2

Encore un petit coup du Treehouse Live pour aborder plus en profondeur la « Switch 2 Edition » dequi contrairement aux deuxne se limitera pas à une upgrade technique de toute façon loin d'être indispensable vu l'esthétique, mais se la jouera plutôtavec une extension neuve. D'où le coup de l'upgrade à 20€ (+ sortie boîte pour les retardataires).De ce que l'on peut voir, l'extension en question n'offre pas vraiment de nouvelle zone mais plutôt une nouvelle visite des anciens, parfois totalement métamorphosés à cause de la chute d'un « météore cristallin », avec du coup de nouveaux défis, ennemis, et forcément transformations.Sortie prévue pour le 28 août 2025, et l'on ignore si ce DLC inclus sera ou non disponible sur l'ancienne édition (sur Switch 1 donc).