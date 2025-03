Indiana Jones et le Cercle Ancien : trailer et date de sortie pour la version PlayStation 5

Comme le prédisait l'intouchable billbil-kun,ouvre dès aujourd'hui ses précommandes sur PlayStation 5 avec une date de sortie signée pour le 17 avril prochain.Comme sur PC et Xbox Series, vous pourrez opter pour une édition Premium incluant 2 jours d'accès anticipé, un skin, un artbook numérique et surtout l'accès à la future extension. Un collector sera également en programme pour les plus bourgeois, mais notez tout de même que (là encore comme sur Xbox Series), toutes les versions boîtes imposeront un téléchargement supplémentaire.