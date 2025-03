Forest Reigns : gameplay, versions consoles et infos sur le projet des anciens de STALKER

Composé par des anciens de, la curiosités'offre une nouvelle présentation de gameplay pour montrer ses intentions où l'on devrait retrouver plusieurs arguments de la première franchise citée, mais cette fois dans un Paris post-apocalyptique où la nature a repris ses droits. Comme un fantasme non avoué de Hidalgo.L'équipe en profite pour confirmer que le jeu est également prévu sur PlayStation 5 et Xbox Series sans spécifier si ce sera en même temps que sur PC, et n'indique de toute façon aucune fenêtre de lancement afin de ne pas se prendre une pression inutile.Par contre, on a plein de nouvelles infos :- Sera bien une expérience 100 % solo avec tout ce qu'il faut de narration.- Le studio a opté pour Paris afin d'offrir un contraste entre urbanisme et nature, tout en jouant sur le cadre historique avec beaucoup de zones connues.- La « forêt » qui a envahi les lieux est « vivante » d'une certaine façon, elle peut s'attaquer aux ennemis à ta place, ou même se retourner contre toi.- L'affiliation avec la forêt se fera en fonction de ton équipement et surtout les décisions que tu prendra au fur et à mesure des missions.- Comme dans STALKER, les factions seront présentes, chacune avec « sa vision distincte de l'avenir de l'humanité » et vous pourrez opter pour l'une ou l'autre, voire pour plusieurs à la fois.- Pas de création de perso : c'est un avatar bien défini avec son identité et son passé.- Le jeu sera suffisamment long, très ouvert dans l'exploration mais sans abus, l'essentiel étant de proposer une densité suffisante. On nous promet en tout cas plusieurs dizaines d'heures.- On aura le choix habituel entre infiltration et action mais les développeurs préfèrent prévenir qu'à certains moments, l'action brute sera inévitable.- Améliorations et réparations de l'équipement (comme STALKER donc).- Ressources rares et besoin de gérer son matos (comme STALKER donc).- En fonction du résultat et des ventes, un mode coop pourrait être ajouté après le lancement mais pour l'heure, c'est solo, point.- Tournera sous Unreal Engine 5.- Plusieurs doublages prévus, dont le français et l'ukrainien.