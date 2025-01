The Blood of Dawnwalker dévoile ses intentions avec cinématique, teaser et premières informations

Nous attentions avec une vive impatience le show reveal de, nouvelle licence par des anciens de CD Projekt Red (et toujours édité par Bandai Namco) mais il faudra concrètement se contenter d'une simple cinématique et un rapide teaser, en attendant le nouveau rendez-vous pris pour l'été 2025, période où nous aurons droit à une vraie présentation de gameplay.En attendant, les grandes lignes furent dressées, celles d'un savant mélange entreet même du« d'une certaine façon ». Le premier cité car l'on sait d'où viennent les personnes à la tête du développement pour le début d'une nouvelle saga Dark Fantasy, qui néanmoins à l'instar defera le choix d'ancrer son univers dans le monde réel, celui de l'Europe de l'Est du XIVe siècle, les vampires en plus. Des créatures de la nuit qui vont profiter d'un monde à la dérive (aussi bien politiquement que par la peste et la famine) pour tenter de rajouter du chaos au chaos et prendre doucement le contrôle du monde. Au coeur de tout cela, Coen, une sorte de sang-mêlée qui bénéficiera des pouvoirs vampiriques la nuit, mais avec l'habituelle contrepartie de devoir se nourrir et si possible régulièrement pour ne pas perdre le contrôle et ainsi éviter de bouffer un PNJ allié.Et pourquoi du(même si l'on aurait pu aussi citer) ? Tout simplement par un scénario qui se déroulera sur 30 jours, temps requis pour sauver une certaine famille, et si ce ne sera évidemment pas en temps réel, terminer des quêtes principales ou annexes fera avancer le temps.Pas encore de date mais une sortie prévue sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.