Game of Thrones : Kingsroad ne sera finalement pas une exclusivité mobile

Si vous détestez jouer sur mobile, vous aurez quand même la possibilité de toucher au récemment annoncé, la Warner venant d'officialiser la version PC et même qu'ils auraient quand même pu balancer l'information avant vu qu'avec une bêta fermée déjà prévue pour la semaine prochaine, l'absence de mention aux Game Awards soulève des interrogations.Situé entre la Saison 4 & 5, vous y incarnerez un bâtard (homme ou femme), héritier illégitime d'un des bannerets de Rob Stark assassiné durant les fameuses Noces Pourpres, devant faire le tour de Westeros pour faire comprendre qu'au-delà du Mur, l'armée des morts avancent et il serait sage de penser à une alliance. Trois classes seront proposées (Chevalier, Mercenaire, Assassin) pour ce jeu d'action-aventure étrangement toujours non promis aux consoles.