Animal Use Protocol : les sud-africains de The Brotherhood dévoilent leur premier projet 3D

Beaucoup ne les connaissent pas encore mais l'équipe sud-africaine de The Brotherhood est doucement en train de se faire un nom dans le milieu, d'abord grâce à ses expériences puzzle/narratives 2Dpuis plus récemment, toutes deux félicitées par la critique, et s'apprête à passer cette fois la seconde avec, un titre avec une belle gueule graphique pour un premier jet 3D (merci l'Unreal Engine 5).Prévu pour un vague 2026 au moins sur PC (mais on imagine que les consoles suivront comme pour leurs autres jeux), cette nouvelle licence sera un mixe entre narration et survie où façon Planète des Singes, on incarnera Penn, un chimpanzé doté d'une expérience hautement supérieure à la norme « grâce » à diverses expériences effectuées dans une installation cauchemardesque. L'heure est à la fuite avec votre compagnon Rat et votre arme permettant de manipuler la gravité.