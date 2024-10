Sniper Elite Resistance : bande-annonce, date de sortie, version physique et Season Pass

Après deux années vide, Rebellion va se rattraper en 2025 avec la sortie deen mars, et quelques semaines avant,dont on vient d'apprendre l'atterrissage pour le 30 janvier sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, avec même version physique pour les consoleux grâce à Maximum Entertainment incluant un skin, une arme et la traditionnelle mission permettant de coller soi-même une balle à Hitler.Un Season Pass sera de nouveau au programme, avec trois nouvelles missions, autant de pack d'armes et quelques skins de plus.