Bungie et NetEase confirment Destiny Rising

En collaboration avec NetEase, Bungie officialise la rumeur, son spin-off à destination du public mobile qui lancera les fans dans une réalité alternative avec comme prévu la fin du système de classes pour des personnages uniques (on sent déjà l'odeur des micro-transactions) et de toutes nouvelles armes, en plus d'une option laissant le choix entre les vues FPS et TPS.Pas encore de date mais quelques élus américains pourront tâter l'Alpha dès novembre.