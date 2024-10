Silent Hill 2 Remake nous refait le comparo

Ceux qui ont déjà précommandé le jeu, ou qui souhaitent simplement se garder un maximum de surprises, laisseront de côté cet article mais pour les curieux, voici une nouvelle vidéo defaisant le comparo avec l'original dans une séquence avec Laura puis l'un des boss (pour un affrontement cette fois bien différent).Ce sera tout, et il ne reste plus qu'une petite semaine avant de replonger dans cette expérience culte qui, on l'espère, le restera.