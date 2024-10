The Alters file sans surprise pour 2025

Revenu de loin durant un Xbox Partner Showcase du début d'année avant de retourner dans l'ombre, la curiositéne sera de fait évidemment pas prête dans les temps, ou en tout cas pour la fin d'année, les créateurs deen annonçant un report pour début 2025, toujours sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et directement dans le Game Pass.Vous n'avez pas suivi le projet ? Alors attendez vous à une expérience entre exploration et gestion/survie, où vous incarnez un simple employé seul survivant d'un crash sur une planète tout sauf hospitalière. Votre salut viendra de votre gigantesque base « roulante » et un mode de clonage vous permettant de concevoir plein d'autres versions de « vous », avec des différences physiques, psychologiques et au niveau de compétence. De quoi faire un effectif homogène, mais attention à ne pas trop vous embrouiller avec vous-même.