Like a Dragon : bande-annonce de la série TV

Amazon Prime nous balance enfin la bande-annonce de, son adaptation maison de la célèbre licence de SEGA réadaptation les débuts de Kiryu via deux temporalités (1995 et 2005).Une Saison 1 qui ne comportera que 6 épisodes, à raison de 3 le 25 octobre, et 3 autres le 1er novembre.