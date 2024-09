Crimson Desert : plus de 50 minutes de gameplay

Comme l'avait promis Pearl Abyss, bien qu'il aura fallu attendre quelques semaines supplémentaires pour voir arriver la vidéo en dehors de la GamesCom, voici près d'une heure de gameplay pour, ce RPG de très grande ampleur battit sur les fondations d'un MMO abandonné, et continuant de prendre tout son temps pour nous parvenir.Il fut un temps, le titre était promis pour fin 2021 sur PC, PlayStation et Xbox Series, mais voyez que 3 ans plus tard, plus aucune fenêtre de lancement n'est délivré.