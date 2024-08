Taiko no Tatsujin : Rhythm Festival part faire vibrer les joueurs PC, PlayStation 5 et Xbox Series

Pour arrondir ses chiffres de fin d'année, Bandai Namco proposera aux joueurs PC, PlayStation 5 et Xbox Series un portage de, dernier épisode en date et surtout exclusivité Switch depuis bientôt 2 ans.Le modèle économique sera le même, avec un prix de vente standard (50€) incluant 76 musiques, liste que vous pouvez gonfler en optant pour l'édition spéciale à 80€ pour 32 morceaux supplémentaires. Le plus important, à l'instar d'autres jeux musicaux dont, c'est la présence d'un abonnement à 4€ par mois (10€ par trimestre) offrant un accès sans restriction à un catalogue de 700 musiques avec quelques ajouts de manière mensuelle.Enfin, notez que seul le Japon s'est vu confirmer une version physique pour le moment (et seulement PS5), et qu'une démo jouable est disponible dès aujourd'hui sur les 3 supports.