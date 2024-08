Fatal Fury : City of the Wolves a sa date de sortie, avec une édition spéciale... mais pas de standard

Un report de plus, alors que l'on parle d'un jeu de 2025, carn'arrivera finalement pas pour le premier trimestre de l'année prochaine mais pour le 24 avril, toujours sur PC, PlayStation 5/4 et Xbox Series.A retenir :- Un mode solo avec ses mécaniques RPG (xp & co)- Présence d'un mode ghost IA (à télécharger sur ses opposants)- Confirmation de Mai au casting (l'évidence)- 59,99€ en incluant le premier Season PassDétail concernant ce dernier point. On parle d'une édition spéciale alors qu'il n'existe (pas encore) d'édition standard, de quoi comprendre que derrière la générosité se cache surtout un casting loin d'être finalisé au lancement (17 persos + 5 en Pass).